Local Festival au Café Associatif Local 47 Lieu-dit Soumensac Bourg Soumensac, 5 août 2023, Soumensac.

Soumensac,Lot-et-Garonne

Préparez vous à vibrer de 16h à minuit lors de la deuxième édition du Local Festival au Local 47.

Scène sur l’esplanade de la salle des fêtes.

Programmation :

16h : Kowan (électro).

18h : Tangerine (Jazz/Afrobeat).

19h45 : Zacharie Defaut (blues-rock-pop).

À 21h30 : This Will Destroy Your Ears (punk).

22h30 : Amour Social Club (house).

Food-truck et buvette sur place.

Attention, les places sont limitées en raison de l’espace restreint. Les billets sont disponibles en ligne via Hello Asso..

2023-08-05 fin : 2023-08-05 00:00:00. EUR.

Lieu-dit Soumensac Bourg

Soumensac 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Get ready to rock from 4pm to midnight at the second Local Festival at Local 47.

Stage on the village hall esplanade.

Program :

4pm: Kowan (electro).

6pm: Tangerine (Jazz/Afrobeat).

7:45pm: Zacharie Defaut (blues-rock-pop).

9:30pm: This Will Destroy Your Ears (punk).

10:30pm: Amour Social Club (house).

Food-truck and refreshments on site.

Please note that space is limited. Tickets available online via Hello Asso.

Prepárate para rockear desde las 16:00 hasta medianoche en la segunda edición del Festival Local en Local 47.

Escenario en la explanada del ayuntamiento.

Programa:

16.00 h: Kowan (electro).

18.00 h: Tangerine (Jazz/Afrobeat).

19.45 h: Zacharie Defaut (blues-rock-pop).

21.30 h: This Will Destroy Your Ears (punk).

22.30 h: Amour Social Club (house).

Food-truck y refrescos in situ.

El aforo es limitado. Las entradas están disponibles en línea a través de Hello Asso.

Bereiten Sie sich darauf vor, von 16 Uhr bis Mitternacht bei der zweiten Ausgabe des Local Festival im Local 47 zu vibrieren.

Bühne auf der Esplanade des Festsaals.

Programmierung :

16 Uhr: Kowan (Elektro).

18 Uhr: Tangerine (Jazz/Afrobeat).

19.45 Uhr: Zacharie Defaut (Blues-Rock-Pop).

21.30 Uhr: This Will Destroy Your Ears (Punk).

22.30 Uhr: Amour Social Club (House).

Foodtruck und Erfrischungsstände vor Ort.

Achtung: Aufgrund des begrenzten Platzangebots sind die Plätze begrenzt. Tickets sind online über Hello Asso erhältlich.

Mise à jour le 2023-07-06 par OT du Pays de Duras – CDT47