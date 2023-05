Concert Live chansons française Emmanuel Commenges au Café Associatif Le Local Lieu-dit Soumensac Bourg, 9 juin 2023, Soumensac.

Soumensac,Lot-et-Garonne

Voyage au son de la voix d’Emmanuel Commenges. » Une chanson française originale, exotique, parfois même improbable, imprégnée d’un esprit improvisateur et innovateur » Miren Funke , Le doigt dans l’Oeil.

́ ̀ ‘ ́ ́ ‘ !

́ 0 ̀ 00

̀ 0

́ –.

2023-06-09 à ; fin : 2023-06-09 22:00:00. .

Lieu-dit Soumensac Bourg

Soumensac 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Journey to the sound of Emmanuel Commenges’ voice. « An original, exotic, sometimes even improbable French song, impregnated with an improvising and innovative spirit » Miren Funke , Le doigt dans l’Oeil.

??????? ?? ?’?????????? ??? ??????????? ?? ?’??????????? !

????? ?????? ?? ?0? ?? ???00

??????? ?? ?????? ?? ?0?

??????? ????? ? ????????????? ??????????

Un viaje al son de la voz de Emmanuel Commenges. « Una canción francesa original, exótica, a veces incluso inverosímil, impregnada de un espíritu improvisador e innovador » Miren Funke , Le doigt dans l’Oeil.

??????? ?? ?’?????????? ??? ??????????? ?? ?’??????????? !

????? ?????? ?? ?0? ?? ???00

??????? ?? ?????? ?? ?0?

??????? ????? ? ????????????? ??????????

Reise zum Klang der Stimme von Emmanuel Commenges. « Ein originelles, exotisches, manchmal sogar unwahrscheinliches französisches Chanson, durchdrungen von einem improvisatorischen und innovativen Geist » Miren Funke , Le doigt dans l’Oeil.

??????? ?? ?’?????????? ??? ??????????? ?? ?’??????????? !

????? ?????? ?? ?0? ?? ???00

??????? ?? ?????? ?? ?0?

??????? ????? ? ????????????? ??????????

Mise à jour le 2023-05-23 par OT du Pays de Duras – CDT47