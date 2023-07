Course de caisses à savon Lieu-dit Soirat Coussac-Bonneval, 23 juillet 2023, Coussac-Bonneval.

Coussac-Bonneval,Haute-Vienne

Les amateurs de sensations fortes et de spectacle sont les bienvenus. Lieux-dits Soirat – Ferminet.

Buvette et restauration sur place..

2023-07-23 fin : 2023-07-23 . .

Lieu-dit Soirat

Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Thrill-seekers and show-goers are welcome. Locations Soirat – Ferminet.

Refreshments and catering on site.

Los amantes de las emociones fuertes y el espectáculo son bienvenidos. Lugares: Soirat – Ferminet.

Bar y catering in situ.

Liebhaber von Nervenkitzel und Spektakel sind hier herzlich willkommen. Ortschaften Soirat – Ferminet.

Getränke und Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-06-26 par OT Pays de Saint-Yrieix