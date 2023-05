Visite du champ de bataille de l’Hartmannswillerkopf Lieu-dit Silberloch, 14 juillet 2023, Wattwiller.

Wattwiller,Haut-Rhin

Une promenade pédestre à travers les vestiges de l’ancien champ de bataille de la 1ére guerre mondiale en compagnie d’un guide..

2023-07-14 à ; fin : 2023-08-25 16:00:00. 0 EUR.

Lieu-dit Silberloch

Wattwiller 68700 Haut-Rhin Grand Est



A walk through the remains of the former World War I battlefield with a guide.

Un paseo guiado por los restos del antiguo campo de batalla de la Primera Guerra Mundial.

Ein Spaziergang mit einem Führer durch die Überreste des ehemaligen Schlachtfelds aus dem Ersten Weltkrieg.

Mise à jour le 2023-05-22 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay