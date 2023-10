Rugby world cup au Château d’Arche Lieu dit Sauternes Sauternes, 21 septembre 2023, Sauternes.

Sauternes,Gironde

Dès 18h30, venez profiter de la petite restauration et de notre bar à vins.

Diffusion des matchs de la coupe du monde de rugby en direct au château d’Arche

Réservation conseillée..

2023-09-21 fin : 2023-09-21 . EUR.

Lieu dit Sauternes

Sauternes 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine



From 6:30 pm, come and enjoy our food and wine bar.

Live broadcast of Rugby World Cup matches at Château d’Arche

Reservations recommended.

A partir de las 18.30 h, venga a disfrutar de la comida y el bar de vinos.

Retransmisión en directo de los partidos de la Copa del Mundo de Rugby en el Château d’Arche

Se recomienda reservar.

Ab 18:30 Uhr können Sie die kleinen Snacks und unsere Weinbar genießen.

Live-Übertragung der Spiele der Rugby-Weltmeisterschaft im Château d’Arche

Reservierung wird empfohlen.

Mise à jour le 2023-10-04 par Gironde Tourisme