Vide grenier Lieu dit Sarlis Yssingeaux, 24 septembre 2023, Yssingeaux.

Yssingeaux,Haute-Loire

Venez dénicher la bonne affaire au vide grenier au lieu dit Sarlis..

2023-09-24 05:30:00 fin : 2023-09-24 . .

Lieu dit Sarlis

Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Come and find a bargain at the garage sale at Sarlis.

Ven y encuentra una ganga en la venta de garaje en Sarlis.

Auf dem Flohmarkt im Ort Sarlis können Sie nach Schnäppchen suchen.

Mise à jour le 2023-09-20 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire