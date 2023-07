Ateliers mosaïques à la villa gallo romaine de Loupiac Lieu-dit Saint-Romain Loupiac, 19 juillet 2023, Loupiac.

Loupiac,Gironde

La villa gallo-romaine de Loupiac vous accueille !

A partir du 19 juillet, chaque mercredi et jeudi, de 9 heures à midi, et jusqu’à la fin du mois d’août, le site archéologique de Loupiac vous propose :

– De contribuer à son embellissement en dégageant ses mosaïques et en mettant en valeur ses vestiges apparents ;

– De découvrir pour la première fois ce que cachent les anciens murs de son musée (l’enduit qui les recouvre n’a jamais été retiré) ;

– De visiter gratuitement le site et les curiosités environnantes…

Il suffit de vous inscrire auprès du propriétaire du site, Jean Pierre Bernède, au 06 07 01 64 88

A partir de 14 ans, tous les participants sont les bienvenus.

Le café, les équipements, et l’activité encadrée vous sont proposés..

2023-07-19 fin : 2023-07-19 12:00:00. EUR.

Lieu-dit Saint-Romain Villa gallo romaine

Loupiac 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Gallo-Roman villa at Loupiac welcomes you!

From July 19, every Wednesday and Thursday, from 9 a.m. to midday, and until the end of August, the Loupiac archaeological site offers you..:

– Contribute to the beautification of the site by uncovering its mosaics and highlighting its visible remains;

– Discover for the first time what lies behind the ancient walls of the museum (the plaster covering them has never been removed);

– Visit the site and its surrounding sights free of charge?

Simply register with the site owner, Jean Pierre Bernède, on 06 07 01 64 88

Participants aged 14 and over are welcome.

Coffee, equipment and supervised activity are provided.

La villa galo-romana de Loupiac le da la bienvenida

A partir del 19 de julio, todos los miércoles y jueves, de 9.00 a 12.00 horas, y hasta finales de agosto, el yacimiento arqueológico de Loupiac ofrecerá :

– Contribuya a la puesta en valor del yacimiento descubriendo sus mosaicos y poniendo en valor sus restos visibles;

– Descubrir por primera vez lo que se esconde tras los antiguos muros de su museo (nunca se ha retirado el yeso que los cubría);

– Visitar gratuitamente el yacimiento y los lugares de interés de los alrededores..

Sólo tiene que inscribirse con el propietario del sitio, Jean Pierre Bernède, en el 06 07 01 64 88

Todos los participantes son bienvenidos, mayores de 14 años.

Se proporciona café, material y una actividad supervisada.

Die gallo-römische Villa in Loupiac heißt Sie willkommen!

Ab dem 19. Juli bietet Ihnen die archäologische Stätte von Loupiac jeden Mittwoch und Donnerstag von 9.00 bis 12.00 Uhr und bis Ende August :

– Tragen Sie zu seiner Verschönerung bei, indem Sie seine Mosaike freilegen und seine sichtbaren Überreste hervorheben;

– Entdecken Sie zum ersten Mal, was sich hinter den alten Mauern des Museums verbirgt (der Verputz wurde nie entfernt);

– Die Stätte und die umliegenden Sehenswürdigkeiten kostenlos zu besichtigen?

Sie müssen sich nur beim Besitzer der Stätte, Jean Pierre Bernède, unter der Nummer 06 07 01 64 88 anmelden

Alle Teilnehmer ab 14 Jahren sind willkommen.

Der Kaffee, die Ausrüstung und die betreute Aktivität werden Ihnen angeboten.

Mise à jour le 2023-07-12 par OT Cadillac-Podensac