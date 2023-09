Souviens-toi des étoiles Lieu-dit Saint-Roch Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, 28 octobre 2023, Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac.

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac,Dordogne

Échanges sur la conscience et l’âme humaine, et séance de dédicaces avec Jean-Pierre Dakessian. Ouvert à tous..

2023-10-28 fin : 2023-10-28 12:00:00. EUR.

Lieu-dit Saint-Roch Médiathèque

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Discussions on consciousness and the human soul, and book signing with Jean-Pierre Dakessian. Open to all.

Debates sobre la conciencia y el alma humana, y firma de libros con Jean-Pierre Dakessian. Abierto a todos.

Austausch über das Bewusstsein und die menschliche Seele sowie Autogrammstunde mit Jean-Pierre Dakessian. Offen für alle.

