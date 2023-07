Quartiers d’été : Promenade en calèche Lieu-dit Saint-Pée d’en Haut Oloron-Sainte-Marie, 14 juillet 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Et si vous passiez un après-midi au quartier Saint-Pée ! Des balades en calèche sont proposées, départ et arrivée à l’ancienne école de Saint-Pée. Cela tombe bien, c’est à quelques pas du parcours de santé, l’endroit idéal pour prendre le frais..

2023-07-14 fin : 2023-07-14 18:00:00. EUR.

Lieu-dit Saint-Pée d’en Haut Parking de l’ancienne école de St Pée

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Spend an afternoon in the Saint-Pée district! Horse-drawn carriage rides start and finish at the old Saint-Pée school. It’s just a stone’s throw from the fitness trail, the ideal place to cool off.

Pase una tarde en el barrio de Saint-Pée Los paseos en coche de caballos empiezan y terminan en la antigua escuela de Saint-Pée. A dos pasos de la pista de fitness, el lugar ideal para refrescarse.

Wie wäre es, wenn Sie einen Nachmittag im Viertel Saint-Pée verbringen würden? Es werden Kutschfahrten angeboten, die an der alten Schule von Saint-Pée starten und enden. Das trifft sich gut, denn es ist nur ein paar Schritte vom Trimm-Dich-Pfad entfernt, der ideale Ort, um sich eine Erfrischung zu gönnen.

Mise à jour le 2023-06-16 par Office de Tourisme du Haut-Béarn