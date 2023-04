Chapelle Saint-Lézin Lieu-dit Saint-Lézin – Congrier Congrier Catégories d’évènement: Congrier

Mayenne

Chapelle Saint-Lézin Lieu-dit Saint-Lézin – Congrier, 15 septembre 2023, Congrier. Chapelle Saint-Lézin 15 – 17 septembre Lieu-dit Saint-Lézin – Congrier Des panneaux expliquent le chantier de rénovation et l’histoire de Saint-Lézin, patron des ardoisiers. Lieu-dit Saint-Lézin – Congrier 53800 Congrier Congrier 53800 Mayenne Pays de la Loire 07 81 10 93 45 http://congrier.fr Quand les ardoisières étaient des carrières à ciel ouvert et non des mines, la Saint-Lézin, patron des « Perrayeurs » se fêtait le 13 février. Cette petite chapelle sur le territoire de la commune de Congrier témoigne de cette dévotion au plus ancien protecteur des ardoisiers : Saint-Lézin, moine, puis évêque d’Angers, qui, à la fin du Vième siècle avait découvert la fissilité de l’ardoise et enseigné aux ouvriers la manière de l’exploiter. A partir de cette date, l’ardoise qui ne servait que de matériau de construction pour les murs a été utilisée en plaques minces sur le toit des édifices. Saint-Lézin en fit couvrir sa maison. Prendre la rue des Sports puis faire environ 2km. L’édifice se trouve sur la droite. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T09:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Anita Rouleau

Détails Catégories d’évènement: Congrier, Mayenne Autres Lieu Lieu-dit Saint-Lézin - Congrier Adresse 53800 Congrier Ville Congrier Departement Mayenne Lieu Ville Lieu-dit Saint-Lézin - Congrier Congrier

Lieu-dit Saint-Lézin - Congrier Congrier Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/congrier/

Chapelle Saint-Lézin Lieu-dit Saint-Lézin – Congrier 2023-09-15 was last modified: by Chapelle Saint-Lézin Lieu-dit Saint-Lézin – Congrier Lieu-dit Saint-Lézin - Congrier 15 septembre 2023 Congrier Lieu-dit Saint-Lézin - Congrier Congrier

Congrier Mayenne