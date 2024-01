Festival du Centre de la Terre #6 Lieu-dit Saint-Hernot Crozon, samedi 18 mai 2024.

Crozon Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18

fin : 2024-05-19

Ateliers, balades, visites, conférences, causeries, jeux, spectacles, contes, musique…

Par la Maison des Minéraux

La Maison des Minéraux et ses partenaires organisent la nouvelle édition du Festival du Centre de la Terre qui devient bi-annuelle.

L’objectif reste le même : mieux comprendre notre planète ! Vous voilà partis pour un voyage au Centre de la Terre…

Un festival pour petits et grands sous le signe de la découverte, la manipulation et la convivialité pour aborder la géologie sous toutes ses formes et faire le tour d’horizon, en particulier, des merveilles géologiques du Massif armoricain. La richesse du patrimoine géologique des environs sera en effet mise en avant grâce aux savoir-faire et aux connaissances des nombreux intervenants qui décortiquent la géologie pour mieux la comprendre.

Scientifiques, artistes, artisans, naturalistes, historiens, comédiens… apporteront leur approche particulière de la matière : théâtre, contes, ateliers pour enfants, ateliers pour adultes, expériences scientifiques, expositions, jeux, musique, pour de riches

rencontres et du partage

Lieu : Maison des minéraux

Saint Hernot

Tout public

Tarif : Prix libre conscient

Contact : 02 98 27 19 73

festival@centre-de-la-terre.org

Programme en cours, à suivre sur le site du festival : festival.centre-de-la-terre.org

.

Lieu-dit Saint-Hernot

Crozon 29160 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2024-01-09 par OT Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime