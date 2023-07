LA TRANSHUMANCE #4 Lieu-dit Rochefeuille Mayenne, 15 juillet 2023, Mayenne.

Mayenne,Mayenne

Menée par Mathieu Virfolet, la transhumance urbaine de Mayenne reviend pour la quatrième année..

2023-07-15 fin : 2023-07-15 18:00:00. .

Lieu-dit Rochefeuille Lycée Rochefeuille

Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire



Led by Mathieu Virfolet, Mayenne’s urban transhumance is back for the fourth year.

Dirigida por Mathieu Virfolet, la trashumancia urbana de Mayenne vuelve por cuarto año consecutivo.

Unter der Leitung von Mathieu Virfolet kehrt die städtische Transhumanz in Mayenne im vierten Jahr zurück.

Mise à jour le 2023-07-03 par eSPRIT Pays de la Loire