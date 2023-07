Théâtre : Ruy Blas au théâtre de l’Escabeau Lieu-dit Rivotte Briare, 24 août 2023, Briare.

Plusieurs représentations de Ruy Blas, oeuvre de Victor Hugo, seront présentées au public fin août et 1ère quinzaine de septembre au théâtre de l’Escabeau à Briare : 24, 25, 26, 31 août et 1, 2, 8, 9, 15 et 16 septembre à 20 h 30 ; les 3 et 10 septembre à 16 h 30. Informations au 02 38 37 01 15.

Dimanche 2023-08-24 16:30:00 fin : 2023-08-31 . 8 EUR.

Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire



Several performances of Victor Hugo’s Ruy Blas will be presented to the public at the end of August and 1st half of September at the Théâtre de l’Escabeau in Briare: August 24, 25, 26, 31 and September 1, 2, 8, 9, 15 and 16 at 8:30 pm; September 3 and 10 at 4:30 pm. Information on 02 38 37 01 15

Varias representaciones de Ruy Blas de Victor Hugo se presentarán al público a finales de agosto y la primera quincena de septiembre en el Théâtre de l’Escabeau de Briare: 24, 25, 26, 31 de agosto y 1, 2, 8, 9, 15 y 16 de septiembre a las 20.30 h; 3 y 10 de septiembre a las 16.30 h. Más información en el 02 38 37 01 15

Mehrere Aufführungen von Ruy Blas, einem Werk von Victor Hugo, werden Ende August und in der ersten Septemberhälfte im Théâtre de l’Escabeau in Briare gezeigt: 24., 25., 26., 31. August und 1., 2., 8., 9., 15. und 16. September um 20.30 Uhr; 3. und 10. September um 16.30 Uhr. Informationen unter 02 38 37 01 15

