Stage de Théâtre vacances d’été : Enfants/Ados Lieu-dit Rivotte Briare, 17 juillet 2023, Briare.

Briare,Loiret

Un stage de théâtre est proposé pour les enfants/ados 7/14 ans, encadré par la compagnie Pro du théâtre de l’Escabeau, du 17 au 21 juillet au théâtre de l’Escabeau, Ferme de Rivotte à Briare. N’hésitez pas à contacter le 02 38 31 01 15 pour toute réservation.. Familles

Jeudi 2023-07-17 09:00:00 fin : 2023-07-21 12:00:00. .

Lieu-dit Rivotte

Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire



A theater workshop is offered for children/teenagers aged 7/14, supervised by the company Pro du théâtre de l’Escabeau, from July 17 to 21 at the Théâtre de l’Escabeau, Ferme de Rivotte, Briare. Please contact 02 38 31 01 15 for bookings.

Del 17 al 21 de julio se ofrece un curso de teatro para niños y jóvenes de 7 a 14 años, dirigido por la compañía Pro du théâtre de l’Escabeau, en el théâtre de l’Escabeau, Ferme de Rivotte, Briare. Para reservar, póngase en contacto con el 02 38 31 01 15.

Für Kinder/Jugendliche im Alter von 7/14 Jahren wird vom 17. bis 21. Juli im Théâtre de l’Escabeau, Ferme de Rivotte in Briare, ein Theaterkurs angeboten, der von der Theatergruppe Pro du théâtre de l’Escabeau betreut wird. Zögern Sie nicht, sich für Reservierungen an die 02 38 31 01 15 zu wenden.

Mise à jour le 2023-06-28 par ADRT45