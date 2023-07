Atelier zéro déchet enfants/parents : recyclage de chaussettes Lieu-dit Rigou Cuzorn, 16 juillet 2023, Cuzorn.

Cuzorn,Lot-et-Garonne

Atelier zéro déchet, proposé par les associations Bulle d’âne et L’École Buissonnante IEF24 avec au programme : recyclage de chaussettes en tawashi (éponge tressée), marionnettes et mitaines.

Goûter offert, prix libre et conscient. Alors, ramène tes chaussettes !

Réservation par téléphone..

2023-07-16 fin : 2023-07-16 12:00:00. .

Lieu-dit Rigou

Cuzorn 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come to Bulle d’Ane so that everyone can take time for themselves. Do your children need to play? They have fun with Gwendoline, to the rhythm of her activities. Do you need to breathe? You let go with Mangala, a family companion, for a chat over coffee.

Taller de residuos cero, organizado por las asociaciones Bulle d’âne y L’École Buissonnante IEF24, con reciclaje de calcetines en tawashi (esponja trenzada), marionetas y manoplas.

Merienda ofrecida, gratuita y a precio consciente. ¡Así que traiga sus calcetines!

Reservas por teléfono.

Null-Abfall-Workshop, angeboten von den Vereinen Bulle d’âne und L’École Buissonnante IEF24. Auf dem Programm stehen: Recycling von Socken in Tawashi (geflochtener Schwamm), Marionetten und Fäustlinge.

Kostenloser Imbiss, freier und bewusster Preis. Also bring deine Socken mit!

Telefonische Reservierung.

Mise à jour le 2023-07-11 par OT Fumel – Vallée du Lot