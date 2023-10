A la découverte des dortoirs d’oiseaux de la prairie ! Lieu-dit Prairie de Caen Caen, 7 novembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

En compagnie d’un ornithologue du Groupe Ornithologique Normand, nous vous proposons de découvrir les dortoirs d’oiseaux de la prairie.

Etourneaux, choucas, mouettes et goélands, bruants et bergeronnettes se rassemblent pour passer la nuit, un ballet vespéral étonnant !

Le rendez-vous est donné au milieu de la prairie, sur le chemin entre l’étang et la piste de l’hippodrome. Merci de prévoir des jumelles.

Sur réservation au 02 31 30 48 38 ou conseillershorticoles@caen.fr..

2023-11-07 16:30:00 fin : 2023-11-07 18:00:00. .

Lieu-dit Prairie de Caen

Caen 14000 Calvados Normandie



Accompanied by an ornithologist from the Groupe Ornithologique Normand, we invite you to discover the meadow?s bird dormitories.

Starlings, jackdaws, seagulls and gulls, buntings and wagtails gather to spend the night – an astonishing vesper ballet!

Meet in the middle of the meadow, on the path between the pond and the racecourse. Please bring binoculars.

Reservations required on 02 31 30 48 38 or conseillershorticoles@caen.fr.

Acompañado por un ornitólogo del Groupe Ornithologique Normand, le invitamos a descubrir los dormitorios de las aves de la pradera.

Estorninos, grajillas, gaviotas y gaviotines, colorines y lavanderas se reúnen para pasar la noche: ¡un ballet nocturno asombroso!

Nos reuniremos en el centro del prado, en el camino entre el estanque y el hipódromo. Traiga prismáticos.

Es necesario reservar en el 02 31 30 48 38 o en conseillershorticoles@caen.fr.

In Begleitung eines Ornithologen der Groupe Ornithologique Normand können Sie die Schlafplätze der Vögel auf der Wiese entdecken.

Stare, Dohlen, Möwen, Ammern und Bachstelzen versammeln sich hier, um die Nacht zu verbringen – ein erstaunliches Abendballett!

Der Treffpunkt ist in der Mitte der Wiese, auf dem Weg zwischen dem Teich und der Rennbahn. Bitte bringen Sie ein Fernglas mit.

Reservierung erforderlich unter 02 31 30 48 38 oder conseillershorticoles@caen.fr.

Mise à jour le 2023-10-28 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité