A la rencontre des producteurs : La Compagnie des Simples Lieu-dit Poulinat Bussière-Galant, 28 juillet 2023, Bussière-Galant.

Bussière-Galant,Haute-Vienne

Venez découvrir La Compagnie des Simples, petite ferme de plantes aromatiques et médicinales en agrobiologie : présentation du jardin suivie de l’atelier (15€ à régler auprès d’Élodie, sur place). A l’issue de l’atelier, faites votre marché (sirops, huiles, aromates, etc.). Réservation obligatoire..

2023-07-28 fin : 2023-07-28 16:00:00. EUR.

Lieu-dit Poulinat

Bussière-Galant 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and discover La Compagnie des Simples, a small agrobiological aromatic and medicinal plant farm: presentation of the garden, followed by the workshop (15? payable to Élodie, on site). After the workshop, shop for syrups, oils, herbs and more. Reservations required.

Venga a descubrir La Compagnie des Simples, una pequeña granja productora de plantas aromáticas y medicinales con métodos de agricultura biológica: presentación del huerto seguida del taller (15? a pagar a Élodie, in situ). Al final del taller, haga sus compras (jarabes, aceites, hierbas, etc.). Imprescindible reservar.

Entdecken Sie La Compagnie des Simples, einen kleinen Bauernhof, auf dem aromatische und medizinische Pflanzen nach agrobiologischen Methoden angebaut werden: Vorstellung des Gartens, gefolgt von einem Workshop (15 ? bei Élodie vor Ort zu bezahlen). Nach dem Workshop können Sie auf dem Markt einkaufen (Sirupe, Öle, Kräuter usw.). Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-08 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus