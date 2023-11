Conférence-débat publique sur le thème Bien nourrir son cerveau Lieu dit Pont de la Beauze Saint-André-et-Appelles, 17 novembre 2023, Saint-André-et-Appelles.

Saint-André-et-Appelles,Gironde

Le Club Coeur et Santé du Pays Foyen vous invite le vendredi 17 Novembre 2023 à partir de 20h30 à une conférence-débat publique avec Madame AUMAGE Alexandra (Nutritionniste Diététicienne) et les cardiologues Docteur VIRCOULON et Docteur OYSEL sur le thème : « Bien nourrir son cerveau ».

Venez nombreux..

2023-11-17 fin : 2023-11-17 . EUR.

Lieu dit Pont de la Beauze Salle des fêtes

Saint-André-et-Appelles 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Club Coeur et Santé du Pays Foyen invites you to a public conference-debate on Friday November 17, 2023, starting at 8:30pm, with Madame AUMAGE Alexandra (Nutritionist Dietician) and cardiologists Docteur VIRCOULON and Docteur OYSEL on the theme: « Bien nourrir son cerveau » (« Feeding your brain well »).

Come one, come all.

El Club Coeur et Santé du Pays Foyen le invita a una conferencia-debate pública el viernes 17 de noviembre de 2023 a partir de las 20h30 con la Sra. Alexandra AUMAGE (Dietista Nutricionista) y los cardiólogos Doctor VIRCOULON y Doctor OYSEL sobre el tema: « Alimentar bien su cerebro ».

Vengan todos.

Der Club Coeur et Santé du Pays Foyen lädt Sie am Freitag, den 17. November 2023 ab 20:30 Uhr zu einer öffentlichen Konferenz und Debatte mit Frau AUMAGE Alexandra (Ernährungswissenschaftlerin und Diätassistentin) und den Kardiologen Dr. VIRCOULON und Dr. OYSEL zum Thema: « Das Gehirn richtig ernähren » ein.

Kommen Sie zahlreich.

Mise à jour le 2023-11-07 par OT du Pays Foyen