Visite guidée du Château de la Planche, 14 avril 2023, Grazac, Haute-Loire

Haute-Loire Grazac . Pendant 1h30, découvrez l’histoire du château de la Planche et son évolution architecturale. Ensuite, vous flânerez dans le parc du château et découvrirez l’évolution des jardins depuis la fin du XVIIIe siècle. chateaudelaplanche@gmail.com +33 6 83 84 50 04 lieu dit planche Chateaud de la planche Grazac

