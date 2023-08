Journées du Patrimoine – Piedfontaine : forêt et patrimoine Lieu-dit Pied Fontaine Rémalard en Perche, 16 septembre 2023, Rémalard en Perche.

Rémalard en Perche,Orne

Visite commentée à 14h30 autour des bâtiments de l’ancienne ferme et explications sur la gestion forestière du domaine.

Pratique : parking à proximité de la voie verte, accès depuis la rocade de Rémalard (à 500 m. du rond-point de Bellou-sur-Huisne en direction de Longny-au-Perche)..

Samedi 2023-09-16 14:30:00 fin : 2023-09-17 . .

Lieu-dit Pied Fontaine Rémalard

Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie



Guided tour of the old farm buildings at 2:30pm, with explanations of the estate’s forest management.

Practical info: parking close to the greenway, access from the Rémalard bypass (500 m from the Bellou-sur-Huisne traffic circle, heading for Longny-au-Perche).

Visita guiada a los antiguos edificios de la granja a las 14.30 h, con explicaciones sobre la gestión forestal de la finca.

Práctico: aparcamiento cerca de la vía verde, acceso desde la circunvalación de Rémalard (500 m desde la rotonda de Bellou-sur-Huisne, dirección Longny-au-Perche).

Kommentierte Führung um 14:30 Uhr rund um die Gebäude des ehemaligen Bauernhofs und Erläuterungen zur Waldbewirtschaftung des Anwesens.

Praktische Hinweise: Parkplatz in der Nähe des Grünwegs, Zufahrt von der Umgehungsstraße von Rémalard (500 m. vom Kreisverkehr von Bellou-sur-Huisne in Richtung Longny-au-Perche).

