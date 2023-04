Kermesse musicale du Moulin de Peysoup Lieu-dit Peysoup Listrac-Médoc Catégories d’évènement: Gironde

Kermesse musicale du Moulin de Peysoup Lieu-dit Peysoup, 13 mai 2023, Listrac-Médoc. Kermesse musicale du Moulin de Peysoup Samedi 13 mai, 15h00 Lieu-dit Peysoup KERMESSE MUSICALE ?

Le samedi 13 mai à partir de 15h au Moulin de Peysoup, l’association Eh!co organise sa kermesse musicale ?

Venez profiter des nombreux jeux, ateliers, spectacle et animation pour petits et grands

À la fin de la journée, un concert festif vous sera donné? Lieu-dit Peysoup Listrac-Médoc Listrac-Médoc 33480 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T15:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

