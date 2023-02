Journées portes ouvertes lieu dit Peyrat Montagnac-la-Crempse Catégories d’Évènement: Dordogne

Journées portes ouvertes lieu dit Peyrat, 1 avril 2023, Montagnac-la-Crempse. Journées portes ouvertes 1 et 2 avril lieu dit Peyrat Journées portes ouvertes à l’atelier lieu dit Peyrat 24140 Montagnac la Crempse Montagnac-la-Crempse 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine Journées portes ouvertes à l’atelier du verre. Présentation des différentes techniques liées à la création et à la restauration de vitraux. Démonstration de coupes de verre, montage au plomb et peinture sur verre. Présentation des techniques de grisaille, émaux et jaune d’argent en peinture sur verre. Démonstration de la technique du fusing : coupe, assemblage, fusions complètes, fusions partielles puis thermoformage. Seront abordées également les techniques d’inclusions et de casting de la poudre de verre.

