Randonnée pédestre Lieu-dit Petit Ayen Ahun, 3 décembre 2023, Ahun.

Ahun,Creuse

Randonnée organisée par l’association Creuse en Marche.

Venez découvrir et apprécier le charme de nos chemins et de nos paysages creusois dans un agréable esprit de camaraderie et de détente. Randonnée ouverte à tous, petits et grands.

Aujourd’hui retrouvez-nous au le lieu-dit Ayen sur la commune de Ahun.

Co-voiturage possible à 13h30 sur la place du champ de foire..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 16:30:00. EUR.

Lieu-dit Petit Ayen

Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Hiking organized by the Creuse en Marche association.

Come and discover and appreciate the charm of our paths and landscapes in a pleasant spirit of camaraderie and relaxation. Open to all, young and old.

Today’s meeting point is Ayen, in the commune of Ahun.

Carpooling possible at 13:30 on the fairground square.

Marcha organizada por la asociación Creuse en Marche.

Venga a descubrir y disfrutar del encanto de los senderos y paisajes de Creuse en un ambiente agradable y distendido. Abierto a todos, jóvenes y mayores.

El lugar de hoy es Ayen, en el municipio de Ahun.

Posibilidad de compartir coche a las 13.30 h en el recinto ferial.

Von der Vereinigung Creuse en Marche organisierte Wanderung.

Entdecken und genießen Sie den Charme unserer Wege und Landschaften im Creus in einem angenehmen Geist der Kameradschaft und der Entspannung. Die Wanderung ist für alle offen, ob groß oder klein.

Heute treffen wir uns am Ort Ayen in der Gemeinde Ahun.

Fahrgemeinschaften können um 13:30 Uhr auf dem Place du Champ de foire gebildet werden.

Mise à jour le 2023-02-27 par Creuse Tourisme