CONFÉRENCE « L’HOMME, ARBITRE DE LA BIODIVERSITÉ ? » Lieu-dit Pendu, 2 juin 2023, Château-Gontier-sur-Mayenne.

Château-Gontier-sur-Mayenne,Mayenne

« L’Homme, arbitre de la biodiversité ? ». C’est le thème de la conférence, ouverte à tous et gratuite, organisée le vendredi 02 juin à 20h30, au Refuge de l’Arche..

Lieu-dit Pendu Refuge de l’arche

Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire



« Man, the arbiter of biodiversity? This is the theme of the conference, open to all and free of charge, organized on Friday June 02 at 8:30 pm, at the Refuge de l’Arche.

« El hombre, ¿árbitro de la biodiversidad? Este es el tema de la conferencia, abierta a todos y gratuita, organizada el viernes 2 de junio a las 20.30 horas en el Refuge de l’Arche.

« Der Mensch als Schiedsrichter der Biodiversität ». Das ist das Thema des Vortrags, der am Freitag, den 2. Juni um 20:30 Uhr im Refuge de l’Arche stattfindet und für alle offen und kostenlos ist.

