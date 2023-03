Ouverture et découverte de l’atelier lieu dit pémigné 09300 nalzen Nalzen Catégories d’Évènement: Ariège

Nalzen

Ouverture et découverte de l’atelier lieu dit pémigné 09300 nalzen, 1 avril 2023, Nalzen. Ouverture et découverte de l’atelier 1 et 2 avril lieu dit pémigné 09300 nalzen Dans un charmant petit village d’Ariège : Nalzen, vous trouverez mon atelier niché au pied des montagnes où je fabrique des créations qui vous permetteront d’ajouter une touche d’élégance locale à votre tenue!

Je vous propose de venir découvrir tout au long du week-end mes réalisations.

Vous découvrirez les différentes étapes de la créations de sac, du choix des tissus (jacquards, simili-cuir et cotons oeko-tex) et de différentes formes.

Vous pourrez aussi apercevoir mon univers de perles en argile polymère et comprendre leurs fabrications jusqu’à la création finale du bijoux.

A très vite. Ninie lieu dit pémigné 09300 nalzen nalzen Nalzen 09300 Ariège Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://creations-et-coquetteries-de-ninie.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/Creations.et.Coquetteries.de.Ninie/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/creationsetcoquetteriesdeninie/ »}, {« type »: « email », « value »: « ccninie.contact@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0689110685 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 création de sac création de bijoux Créations personnalisées de sacs

Détails Catégories d’Évènement: Ariège, Nalzen Autres Lieu lieu dit pémigné 09300 nalzen Adresse nalzen Ville Nalzen Departement Ariège Lieu Ville lieu dit pémigné 09300 nalzen Nalzen

lieu dit pémigné 09300 nalzen Nalzen Ariège https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nalzen/

Ouverture et découverte de l’atelier lieu dit pémigné 09300 nalzen 2023-04-01 was last modified: by Ouverture et découverte de l’atelier lieu dit pémigné 09300 nalzen lieu dit pémigné 09300 nalzen 1 avril 2023 lieu dit pémigné 09300 nalzen Nalzen Nalzen

Nalzen Ariège