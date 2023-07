APEROS GARRIGUE – DOMAINE DE PÉLICAN Lieu-dit Pélican Gignac, 14 juillet 2023, Gignac.

Gignac,Hérault

Vous êtes amoureux de la nature et à la recherche de moment insolite et convivial ?

Alors les Apéros Garrigue au Domaine de Pélican vont devenir votre rendez-vous de l’été !.

Lieu-dit Pélican

Gignac 34150 Hérault Occitanie



Are you a nature lover looking for an unusual and convivial experience?

If so, the Apéros Garrigue at Domaine de Pélican will be your summer rendezvous!

¿Es usted un amante de la naturaleza que busca una experiencia insólita y agradable?

Si es así, los Apéros Garrigue del Domaine de Pélican serán su cita estival

Sie sind Naturliebhaber und auf der Suche nach einem ungewöhnlichen und geselligen Moment?

Dann werden die Apéros Garrigue auf der Domaine de Pélican zu Ihrem Sommertermin!

