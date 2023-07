Visite de la Commanderie des Templiers de Paulhac Lieu-dit Paulhac Fursac, 11 juillet 2023, Fursac.

Fursac,Creuse

Commanderie Templière du XIIIème siècle typique du gothique rural unique en Limousin. Ses grandes fresques constituent l’expression la plus aboutie de la spiritualité des Templiers… Venez découvrir la Commanderie Templière et la Chapelle des Hospitaliers (fresques et sculptures XIII et XVème siècle).

Chaque mardi matin du 11 Juillet au 08 Août à 10h 30. Tarifs : adultes : 4 €uros, – 12 ans : 3 €uros. INSCRIPTION : Office de Tourisme au 05 55 62 68 35. Possibilité d’autres visites sur réservation..

Lieu-dit Paulhac

Fursac 23290 Creuse Nouvelle-Aquitaine



A 13th-century Templar Commandery, typical of the rural Gothic style, unique in the Limousin region. Its large frescoes are the most accomplished expression of Templar spirituality… Come and discover the Commanderie Templière and the Chapelle des Hospitaliers (frescoes and sculptures from the 13th and 15th centuries).

Every Tuesday morning from July 11 to August 08 at 10.30am. Rates: adults: 4 ?uros, under 12s: 3 ?uros. REGISTRATION: Tourist Office on 05 55 62 68 35. Other tours by prior arrangement.

Comandancia templaria del siglo XIII, típica del estilo gótico rural, única en el Lemosín. Sus grandes frescos son la expresión más lograda de la espiritualidad de los templarios… Venga a descubrir la Commanderie Templière y la Chapelle des Hospitaliers (frescos y esculturas de los siglos XIII y XV).

Todos los martes por la mañana, del 11 de julio al 8 de agosto, a las 10.30 h. Precios: adultos: 4 ¤, menores de 12 años: 3 ¤. INSCRIPCIÓN: Oficina de Turismo en el 05 55 62 68 35. Otras visitas a concertar.

Templer-Komturei aus dem 13. Jahrhundert, typisch für die Landgotik und einzigartig im Limousin. Ihre großen Fresken sind der vollendetste Ausdruck der Spiritualität der Templer… Entdecken Sie die Commanderie Templière und die Kapelle der Hospitaliers (Fresken und Skulpturen aus dem 13. und 15. Jahrhundert).

Jeden Dienstagmorgen vom 11. Juli bis zum 08. August um 10:30 Uhr. Tarife: Erwachsene: 4 ?uros, – 12 Jahre: 3 ?uros. ANMELDUNG: Office de Tourisme unter 05 55 62 68 35. Andere Besichtigungen nach Voranmeldung möglich.

