HORS SAISON MUSICALE : CONCERT AMBRE VUILLERMOZ & SEVAN MANOUKIAN Lieu-dit Paguignan Aigues-Vives, 26 novembre 2023, Aigues-Vives.

Aigues-Vives,Hérault

Laissez-vous tenter par l’occasion de découvrir la diversité de l’accordéon, accompagné par une soprano à l’église de Paguignan !.

Lieu-dit Paguignan

Aigues-Vives 34210 Hérault Occitanie



Let yourself be tempted by the opportunity to discover the diversity of the accordion, accompanied by a soprano in the church of Paguignan!

Déjese tentar por la oportunidad de descubrir la diversidad del acordeón, ¡acompañado por una soprano en la iglesia de Paguignan!

Lassen Sie sich von der Gelegenheit verführen, die Vielfalt des Akkordeons zu entdecken, begleitet von einer Sopranistin in der Kirche von Paguignan…!

