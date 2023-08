Randonnée organisée Lieu-dit Nougein Marcillac-la-Croisille, 16 septembre 2023, Marcillac-la-Croisille.

Marcillac-la-Croisille,Corrèze

Randonnée organisée qui vous emmène au plus proche des Gorges de la Dordogne, dans les jardins de Bardot et les Agaries.

Rendez-vous donné à 9h15 sur le parking du Roc du Busatier, à Nougein (Marcillac-la-Croisille).

Pensez à prendre votre pique-nique dans le sac à dos.

Renseignements et inscriptions : 06 87 87 93 27..

Organized hike that takes you as close as possible to the Dordogne Gorges, to Bardot Gardens and Agaries.

Meet at 9.15 am at the Roc du Busatier parking lot, in Nougein (Marcillac-la-Croisille).

Pack a picnic lunch in your rucksack.

Information and registration: 06 87 87 93 27.

Paseo organizado que le llevará lo más cerca posible de las Gargantas de la Dordoña, de los jardines de Bardot y de Les Agaries.

Encuentro a las 9.15 h en el aparcamiento del Roc du Busatier en Nougein (Marcillac-la-Croisille).

No olvide llevar un almuerzo de picnic en la mochila.

Información y reservas: 06 87 87 93 27.

Organisierte Wanderung, die Sie ganz nah an die Schluchten der Dordogne bringt, in die Gärten von Bardot und Les Agaries.

Treffpunkt ist um 9:15 Uhr auf dem Parkplatz des Roc du Busatier in Nougein (Marcillac-la-Croisille).

Denken Sie daran, Ihr Picknick in den Rucksack zu packen.

Informationen und Anmeldungen: 06 87 87 93 27.

