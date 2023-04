ÉVÉNEMENT – LA FÊTE DE LA NATURE Lieu-dit « Norroy » – Maison de la Forêt Saint-Sauveur Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Meurthe-et-Moselle . Par la Maison de la Forêt

Une flopée d’activités nature pour le plaisir de tous : ateliers, animations, rencontres, artisanat… A associer à une petite balade en forêt ?

Tout public, accès libre. Maison de la Forêt

