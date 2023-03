MARCHÉ GOURMAND Lieu-dit « Norroy » – Maison de la Forêt Saint-Sauveur Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Saint-Sauveur

MARCHÉ GOURMAND Lieu-dit « Norroy » – Maison de la Forêt, 8 octobre 2023, Saint-Sauveur . MARCHÉ GOURMAND 201 Route de Machet Lieu-dit « Norroy » – Maison de la Forêt Saint-Sauveur Meurthe-et-Moselle Lieu-dit « Norroy » – Maison de la Forêt 201 Route de Machet

2023-10-08 10:00:00 10:00:00 – 2023-10-08

Lieu-dit « Norroy » – Maison de la Forêt 201 Route de Machet

Saint-Sauveur

Meurthe-et-Moselle . Goûtez l’occasion d’acheter local et de consommer des produits en circuit-court grâce aux producteurs et artisans de notre territoire.

Renseignement à maisondelaforet@ccvp.fr ou au 03 83 71 23 25. MDF

Lieu-dit « Norroy » – Maison de la Forêt 201 Route de Machet Saint-Sauveur

dernière mise à jour : 2023-03-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle, Saint-Sauveur Autres Lieu Saint-Sauveur Adresse Saint-Sauveur Meurthe-et-Moselle Lieu-dit « Norroy » - Maison de la Forêt 201 Route de Machet Ville Saint-Sauveur Departement Meurthe-et-Moselle Tarif Lieu Ville Lieu-dit « Norroy » - Maison de la Forêt 201 Route de Machet Saint-Sauveur

MARCHÉ GOURMAND Lieu-dit « Norroy » – Maison de la Forêt 2023-10-08 was last modified: by MARCHÉ GOURMAND Lieu-dit « Norroy » – Maison de la Forêt Saint-Sauveur 8 octobre 2023 201 Route de Machet Lieu-dit Norroy - Maison de la forêt Saint-Sauveur Meurthe-et-Moselle Lieu-dit Norroy - Maison de la forêt Saint-Sauveur Meurthe-et-Moselle

Saint-Sauveur Meurthe-et-Moselle