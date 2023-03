RENCONTRE LE MONDE DE « LÀ-HAUT » – DU SOLEIL AUX ETOILES Lieu-dit « Norroy » – Maison de la Forêt Saint-Sauveur Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Meurthe-et-Moselle . Par le club d’astronomie de Saverne

Conférence et observations stellaires sur les hauteurs de Saint-Sauveur (+ randonnée nocturne en option).

Tout public, 3€? gratuit au moins de 12 ans.

Sur inscription 03 83 71 23 25 maisondelaforet@ccvp.fr Lieu-dit « Norroy » – Maison de la Forêt 201 Route de Machet Saint-Sauveur

