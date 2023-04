CONCERT – ENTRE PIANO ET VOIX Lieu-dit « Norroy » – Maison de la Forêt Saint-Sauveur Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Saint-Sauveur

CONCERT – ENTRE PIANO ET VOIX Lieu-dit « Norroy » – Maison de la Forêt, 29 avril 2023, Saint-Sauveur . Saint-Sauveur ,Meurthe-et-Moselle , CONCERT – ENTRE PIANO ET VOIX 201 Route de Machet Lieu-dit « Norroy » – Maison de la Forêt Saint-Sauveur Meurthe-et-Moselle Lieu-dit « Norroy » – Maison de la Forêt 201 Route de Machet

2023-04-29 18:00:00 18:00:00 – 2023-04-29

Lieu-dit « Norroy » – Maison de la Forêt 201 Route de Machet

Saint-Sauveur

Meurthe-et-Moselle . Par Sarah Brandmeyer et Matthias Barlier

Le duo piano et soprano de l’école de musique des deux com’, vous propose un moment musical avec des œuvres de Rameau, Vivaldi, Haendel, Mozart, Beethoven et Chopin.

Samedi 29 avril à 18h

Tout public, tarif libre (corbeille). maisondelaforet@ccvp.fr +33 3 83 71 23 25 http://www.maisondelaforet-piemontvosgien.com/ Lieu-dit « Norroy » – Maison de la Forêt 201 Route de Machet Saint-Sauveur

dernière mise à jour : 2023-03-31 par

Détails Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle, Saint-Sauveur Autres Lieu Saint-Sauveur Adresse Saint-Sauveur Meurthe-et-Moselle Lieu-dit "Norroy" - Maison de la Forêt 201 Route de Machet Ville Saint-Sauveur Departement Meurthe-et-Moselle Tarif Lieu Ville Lieu-dit "Norroy" - Maison de la Forêt 201 Route de Machet Saint-Sauveur

CONCERT – ENTRE PIANO ET VOIX Lieu-dit « Norroy » – Maison de la Forêt 2023-04-29 was last modified: by CONCERT – ENTRE PIANO ET VOIX Lieu-dit « Norroy » – Maison de la Forêt Saint-Sauveur 29 avril 2023 201 Route de Machet Lieu-dit « Norroy » - Maison de la Forêt Saint-Sauveur Meurthe-et-Moselle Lieu-dit « Norroy » - Maison de la Forêt Saint-Sauveur Meurthe-et-Moselle

Saint-Sauveur Meurthe-et-Moselle