La nuit du liéchi Lieu-dit Moulin de la Porte Estouy, 14 juillet 2023, Estouy.

Estouy,Loiret

Une comédie de Tchekhov qui parle de l’Humain, des passions, des forêts, des paysages, du climat. De la vie.

Par la troupe des Minuits..

2023-07-14 fin : 2023-07-14 . 28 EUR.

Lieu-dit Moulin de la Porte

Estouy 45300 Loiret Centre-Val de Loire



Chekhov?s comedy about people, passions, forests, landscapes, climate. And life.

By the troupe des Minuits.

Una comedia de Chéjov sobre la gente, las pasiones, los bosques, los paisajes, el clima. Y la vida.

A cargo de la compañía Les Minuits.

Eine Komödie von Tschechow, die von Menschen, Leidenschaften, Wäldern, Landschaften und dem Klima handelt. Über das Leben.

Von der Truppe « Les Minuits ».

Mise à jour le 2023-06-30 par ADRT45