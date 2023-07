Clos du Moulin aux Moines Lieu-Dit Moulin aux Moines Auxey-Duresses, 3 juillet 2023, Auxey-Duresses.

Auxey-Duresses,Côte-d’Or

Le Clos du Moulin aux Moines, fondé par l’abbaye de Cluny, est un domaine viticole millénaire de 16 hectares conduits en biologie et en biodynamie..

Lieu-Dit Moulin aux Moines

Auxey-Duresses 21190 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté



Clos du Moulin aux Moines, founded by the Abbey of Cluny, is a 16-hectare winegrowing estate that is thousands of years old and is farmed organical…

Clos du Moulin aux Moines, fundada por la Abadía de Cluny, es una finca vitícola milenaria de 16 hectáreas que se cultiva de forma ecológica y biodinámica.

Der Clos du Moulin aux Moines wurde von der Abtei Cluny gegründet und ist ein jahrtausendealtes Weingut mit 16 Hektar, das biologisch und biodynami…

