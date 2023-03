VISITE : UN JARDIN VIVANT Lieu dit Montjoie Sainte-Pexine Sainte-Pexine Catégories d’Évènement: Sainte-Pexine

Vendée

VISITE : UN JARDIN VIVANT Lieu dit Montjoie, 14 avril 2023, Sainte-Pexine Sainte-Pexine. VISITE : UN JARDIN VIVANT Jardins de Montjoie Lieu dit Montjoie Sainte-Pexine Vendée Lieu dit Montjoie Jardins de Montjoie

2023-04-14 – 2023-04-14

Lieu dit Montjoie Jardins de Montjoie

Sainte-Pexine

Vendée Sainte-Pexine . Le Jardin de Montjoie, en association avec la pépinière les Jardins de Phocas, vous propose une visite commentée pour apprendre à rendre son jardin vivant. Le temps d’un après-midi, Pauline présentera l’équilibre naturel d’un jardin bien végétalisé. Un bouquet de solutions pour faire face à des jardins de plus en plus minéralisés, voire artificialisés, pour réduire l’impact sur l’imperméabilisation des sols, la perte en biodiversité et l’augmentation des températures. Parking devant la maison et dans le champ attenant Accès PMR possible (partie gravillonnée et chemins enherbés) Lieu dit Montjoie Jardins de Montjoie Sainte-Pexine

dernière mise à jour : 2023-03-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Sainte-Pexine, Vendée Autres Lieu Sainte-Pexine Adresse Sainte-Pexine Vendée Lieu dit Montjoie Jardins de Montjoie Ville Sainte-Pexine Sainte-Pexine Departement Vendée Tarif Lieu Ville Lieu dit Montjoie Jardins de Montjoie Sainte-Pexine

Sainte-Pexine Sainte-Pexine Sainte-Pexine Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sainte-pexine sainte-pexine/

VISITE : UN JARDIN VIVANT Lieu dit Montjoie 2023-04-14 was last modified: by VISITE : UN JARDIN VIVANT Lieu dit Montjoie Sainte-Pexine 14 avril 2023 Jardins de Montjoie Lieu dit Montjoie Sainte-Pexine Vendée Lieu dit Montjoie Sainte-Pexine Sainte-Pexine Vendée

Sainte-Pexine Sainte-Pexine Vendée