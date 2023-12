Réveillon de La Saint Sylvestre au Château de Monrecour Lieu-dit Monrecour Saint-Vincent-de-Cosse Catégories d’Évènement: Dordogne

Saint-Vincent-de-Cosse Réveillon de La Saint Sylvestre au Château de Monrecour Lieu-dit Monrecour Saint-Vincent-de-Cosse, 31 décembre 2023, Saint-Vincent-de-Cosse. Saint-Vincent-de-Cosse Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 20:00:00

fin : 2023-12-31 Le restaurant du Château de Monrecour vous propose son menu de fête ! Coupe de Champagne « Ruinard brut » et ses amuse-gueules,

Velouté onctueux de légumes racine,

Foie gras IGP Périgord confit au piment d’Espelette,

Saumon d’Ecosse mariné aux baies roses et aneth,

Bar de ligne snacké au beurre demi-sel,

Poitrine d’Oie IGP Périgord comme une « Rossini »,

Crémeux à la mandarine de Corse. Menu détaillé en visuel..

Lieu-dit Monrecour Restaurant Château de Monrecour

Saint-Vincent-de-Cosse 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

