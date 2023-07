Atelier Petit Anier Lieu-dit Mira Saint-Vivien, 28 juillet 2023, Saint-Vivien.

Saint-Vivien,Dordogne

Venez rencontrer les différents animaux présents sur la ferme : ânes, chevaux, chèvres, vaches, cochons, et plus encore.

L’occasion d’en apprendre plus sur leurs caractéristiques, leur environnement, mode de vie,…, de les approcher et de les nourrir.

L’atelier est participatif !.

2023-07-28 fin : 2023-07-28 12:00:00. EUR.

Lieu-dit Mira

Saint-Vivien 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Come and meet the different animals on the farm: donkeys, horses, goats, cows, pigs and more.

Learn more about their characteristics, environment, lifestyle, etc., get up close to them and feed them.

The workshop is participatory!

Ven a conocer a los diferentes animales de la granja: burros, caballos, cabras, vacas, cerdos y muchos más.

Esta es tu oportunidad de aprender más sobre sus características, entorno, estilo de vida, etc., y de acercarte a ellos y darles de comer.

El taller está abierto a todos

Lernen Sie die verschiedenen Tiere kennen, die auf dem Hof leben: Esel, Pferde, Ziegen, Kühe, Schweine und vieles mehr.

Hier haben Sie die Gelegenheit, mehr über ihre Eigenschaften, ihre Umgebung, ihre Lebensweise usw. zu erfahren, sich ihnen zu nähern und sie zu füttern.

Der Workshop ist ein Mitmachangebot!

Mise à jour le 2023-07-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides