Les Nuits des étoiles Lieu-dit Meyssan Virazeil, 11 août 2023, Virazeil.

Virazeil,Lot-et-Garonne

Les Nuits des étoiles à Virazeil – Le vendredi 11 août à partir de 20h30, observation du ciel – Le samedi 12 août, à 14h, fabrication et lancement de fusées à eau, 20h30 observation du ciel..

2023-08-11 fin : 2023-08-12 . .

Lieu-dit Meyssan

Virazeil 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Les Nuits des étoiles à Virazeil – Friday August 11 from 8.30pm, sky observation – Saturday August 12, 2pm, water rocket making and launching, 8.30pm sky observation.

Les Nuits des étoiles à Virazeil – viernes 11 de agosto a partir de las 20.30 h, observación del cielo – sábado 12 de agosto, 14.00 h, fabricación y lanzamiento de cohetes de agua, 20.30 h observación del cielo.

Les Nuits des étoiles in Virazeil – Freitag, 11. August, ab 20:30 Uhr, Himmelsbeobachtung – Samstag, 12. August, um 14 Uhr, Herstellung und Start von Wasserraketen, 20:30 Uhr, Himmelsbeobachtung.

Mise à jour le 2023-07-18 par OT Val de Garonne