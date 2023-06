LE DOMAINE GALTIER JAZZE Lieu-dit Mas de Maury Murviel-lès-Béziers, 22 juillet 2023, Murviel-lès-Béziers.

Murviel-lès-Béziers,Hérault

Présentation et dégustation des vins du Domaine Galtier à 19h00. suivi d’un repas vigneron animé par une soirée jazz avec le trio Alcaîna. Tarif : 30€ par adulte/ 12€ par enfant. Places limitées – Précisions lors de l’inscription..

2023-07-22 à ; fin : 2023-07-22 . .

Lieu-dit Mas de Maury

Murviel-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie



Presentation and tasting of Domaine Galtier wines at 7:00 p.m. followed by a winegrower’s meal and jazz with the Alcaîna trio. Price: 30? per adult/12? per child. Places are limited – Details on registration.

Presentación y degustación de los vinos de Domaine Galtier a las 19:00 h, seguida de una comida de viticultores y una velada de jazz con el trío Alcaîna. Precio: 30 euros por adulto/ 12 euros por niño. Plazas limitadas – Detalles en la inscripción.

Präsentation und Verkostung der Weine der Domaine Galtier um 19.00 Uhr. Anschließend gibt es ein Winzeressen, das von einem Jazzabend mit dem Trio Alcaîna begleitet wird. Preis: 30? pro Erwachsener/ 12? pro Kind. Begrenzte Plätze – Genaue Angaben bei der Anmeldung.

