Concert de Babel – Les Valhandises Lieu-dit Marque Uzos, 4 novembre 2023, Uzos.

Uzos,Pyrénées-Atlantiques

Le 4 novembre, concert de BABEL Une magnifique représentation du chœur sur les chants du monde . tous les chants sont signés . Ce spectacle se fera dans le cadre du Téléthon..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . EUR.

Lieu-dit Marque Salle Polyvalente d’Uzos

Uzos 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



November 4, concert by BABEL A magnificent choral performance of songs from around the world. All the songs are signed. This show will be part of the Telethon.

El 4 de noviembre, concierto de BABEL Una magnífica interpretación coral de canciones de todo el mundo. Todas las canciones están firmadas. Este espectáculo formará parte del Teletón.

Am 4. November findet das Konzert von BABEL statt. Eine wunderbare Choraufführung mit Liedern aus aller Welt, alle Lieder sind signiert. Diese Aufführung findet im Rahmen des Telethon statt.

Mise à jour le 2023-10-25 par OT Pau