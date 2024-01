Exposition » Mémoire des pierres » Lieu-dit Manoir de la Fresnaye Saint-Germain-de-la-Coudre, lundi 1 juillet 2024.

Saint-Germain-de-la-Coudre Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-07-01

fin : 2024-08-31

L’artiste Élise Steiner invite à une déambulation baroque à travers une galerie de dessins de personnages réels et rêvés, ayant marqué de leur empreinte l’histoire du manoir de la Fresnaye.

Visite guidée de l’exposition, des intérieurs et des extérieurs du manoir.

Du dimanche au jeudi, de 13 heures à 19 heures (fermé vendredi et samedi).

Visites guidées toutes les heures, de 13 heures à 18 heures.

Lieu-dit Manoir de la Fresnaye

Saint-Germain-de-la-Coudre 61130 Orne Normandie manoir-de-le-fresnaye@orange.fr



