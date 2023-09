Démonstration de dressage et échanges au Manoir de Longeau Lieu-dit Longeau Crouay, 24 octobre 2023, Crouay.

Crouay,Calvados

Pour les connaisseurs et les plus avertis, présentation d’une séance de travail à pied dans l’évolution du dressage classique d’un cheval, animée par Mr Jousselme suivie d’un temps d’échange et de débat sur cette discipline.

Mardi 24 octobre, à 15h, au Manoir de Longeau à Crouay. Gratuit. Places limitées, Réservation obligatoire au 02 31 21 46 00

Org : Office de Tourisme d’Isigny-Omaha et Le Manoir de Longeau.

2023-10-24 15:00:00 fin : 2023-10-24 . .

Lieu-dit Longeau Manoir de Longeau

Crouay 14400 Calvados Normandie



For connoisseurs and the more knowledgeable, presentation of a session of footwork in the evolution of classical horse dressage, led by Mr Jousselme, followed by a time of discussion and debate on this discipline.

Tuesday October 24, at 3pm, at the Manoir de Longeau in Crouay. Free admission. Places limited, booking essential on 02 31 21 46 00

Org : Office de Tourisme d’Isigny-Omaha and Le Manoir de Longeau

Para los conocedores y los más entendidos, presentación de una sesión de trabajo a pie en la evolución de la doma clásica de un caballo, dirigida por el Sr. Jousselme, seguida de un tiempo de discusión y debate sobre esta disciplina.

Martes 24 de octubre, a las 15.00 h, en el Manoir de Longeau, en Crouay. Entrada gratuita. Plazas limitadas, imprescindible reservar en el 02 31 21 46 00

Org: Oficina de Turismo de Isigny-Omaha y Le Manoir de Longeau

Für Kenner und Fortgeschrittene: Präsentation einer Fußarbeitssitzung in der Entwicklung der klassischen Dressur eines Pferdes, geleitet von Herrn Jousselme, gefolgt von einer Zeit für Austausch und Diskussion über diese Disziplin.

Dienstag, 24. Oktober, um 15 Uhr, im Manoir de Longeau in Crouay. Die Teilnahme ist kostenlos. Begrenzte Plätze, Reservierung erforderlich unter 02 31 21 46 00

Org: Office de Tourisme d’Isigny-Omaha und Le Manoir de Longeau

Mise à jour le 2023-09-23 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité