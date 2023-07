Portes ouvertes de la ferme C Côme Cochon Lieu-dit L’Oiselière Ver, 27 août 2023, Ver.

Ver,Manche

Portes ouvertes de la ferme C Côme Cochon de 10h à 18h.

Marché de producteurs et artisans locaux, restauration sur place, visite libre de la ferme et diverses animations. Entrée gratuite..

2023-08-27 10:00:00 fin : 2023-08-27 18:00:00. .

Lieu-dit L’Oiselière

Ver 50450 Manche Normandie



Open house at the Côme Cochon farm from 10 am to 6 pm.

Local producers’ and craftsmen’s market, on-site catering, free tour of the farm and various events. Free admission.

Jornada de puertas abiertas en la granja Côme Cochon de 10.00 a 18.00 h.

Mercado de productores y artesanos locales, restauración in situ, visita gratuita de la granja y diversos actos. Entrada gratuita.

Tag der offenen Tür auf dem Bauernhof Côme Cochon von 10 bis 18 Uhr.

Markt mit lokalen Erzeugern und Handwerkern, Verpflegung vor Ort, freie Besichtigung des Bauernhofs und verschiedene Animationen. Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-07-19 par Normandie Tourisme / Attitude Manche