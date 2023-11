SORTIE NATURE À LA DÉCOUVERTE DE LA FRAIE DE LA TRUITE Lieu-dit L’Hôpital Pont de Montvert – Sud Mont Lozère, 2 décembre 2023, Pont de Montvert - Sud Mont Lozère.

Pont de Montvert – Sud Mont Lozère,Lozère

Partez sur le mont Lozère à la découverte de la fraie de la truite avec un guide de pêche. Prévoir de marcher un peu et des jumelles si possible…..

2023-12-02. EUR.

Lieu-dit L’Hôpital

Pont de Montvert – Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie



Set out on the Mont Lozère to discover trout spawning with a fishing guide. Don’t forget to take a short walk and binoculars if possible….

Diríjase al Monte Lozère para descubrir el desove de la trucha con un guía de pesca. No olvide pasear y, si es posible, llevar prismáticos ….

Machen Sie sich mit einem Angelführer auf den Weg zum Mont Lozère, um das Laichen der Forellen zu entdecken. Planen Sie ein, ein wenig zu laufen und wenn möglich ein Fernglas mitzubringen….

