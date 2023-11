WEEKEND DE L’AVENT AUX TUILERIES Lieu-dit Les Tuileries Aigne, 1 décembre 2023, Aigne.

Aigne,Hérault

Pour préparer Noël et partager un moment de convivialité, nous vous invitons à :

Dégustation des vins et grignotage autour du brasero (réservation souhaitée)

Des idées cadeaux et des promotions.

2023-12-01 18:30:00 fin : 2023-12-01 20:00:00. .

Lieu-dit Les Tuileries

Aigne 34210 Hérault Occitanie



To prepare for Christmas and share a moment of conviviality, we invite you to :

Wine tasting and nibbles around the brazier (reservation required)

Gift ideas and special offers

Para preparar la Navidad y compartir un momento de convivencia, le invitamos a :

Degustación de vinos y aperitivos en torno al brasero (reserva obligatoria)

Ideas para regalos y ofertas especiales

Um sich auf Weihnachten vorzubereiten und einen Moment der Geselligkeit zu teilen, laden wir Sie ein zu :

Weinprobe und Knabbereien rund um den Brasero (Reservierung erwünscht)

Geschenkideen und Sonderangebote

Mise à jour le 2023-11-24 par OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC