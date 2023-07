RENCONTRE AUTOUR DE NOS VINS Lieu-dit Les Tuileries Aigne, 21 juillet 2023, Aigne.

Aigne,Hérault

Cet été nous vous invitons à (re)découvrir nos soirées « rencontre autour de nos vins » .

Dégustations accompagnées d’une grillade..

Lieu-dit Les Tuileries

Aigne 34210 Hérault Occitanie



Friday will be our last evening « meeting around our wines » of the summer.

For this occasion, like several years already, the grill is replaced by mussels, prepared by Stéphane.

If you wish to come, taste our wines and share this evening, please let us know before Thursday noon

Este verano, le invitamos a (re)descubrir nuestras veladas enológicas.

Degustaciones acompañadas de una barbacoa.

In diesem Sommer laden wir Sie ein, unsere Weinabende (wieder) zu entdecken.

Die Weinproben werden von einem Grillfest begleitet.

