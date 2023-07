La Ferme de la Rauze Lieu-dit Les Tragners Le Bourg, 12 juillet 2023, Le Bourg.

Le Bourg,Lot

Pain, viande de porc, charcuterie, viande de bœuf et de veau, produits laitiers, produits d’épicerie, légumes de saison, huile de tournesol, jus et purée de pommes et fruits.

Nous élevons, dans le respect de leurs rythmes biologiques, des porcs de la race de Bayeux et des vaches Salers et nous cultivons du blé, du seigle, du petit épeautre et du tournesol. Ces différentes productions sont transformées sur la ferme dans la meunerie, le fournil, l’huilerie et la fromagerie, et à l’extérieur par nos soins dans des ateliers collectifs pour les viandes et le jus de pomme. Les légumes de saison de la ferme enrichissent la diversité des productions. Tous ces produits sont issus de l’agriculture biologique et sont disponibles au point de vente de la ferme et sur les marchés de Gramat et de Figeac.

fin : . .

Lieu-dit Les Tragners

Le Bourg 46120 Lot Occitanie



Pork, cold cuts, beef, veal, groceries, sunflower oil, apple juice and mashed fruit.

We breed Bayeux pigs and Salers cows in accordance with their biological rhythms and we mainly grow wheat, rye, small spelt and sunflower. These different products are processed on the farm in the flour mill, bakery and oil mill and outside by us in collective workshops for meat and apple juice. Seasonal vegetables from the farm enrich the diversity of production. All these products are organically grown and are available at the farm’s point of sale on Mondays and Fridays from 4pm to 7pm and at the markets in Gramat and Figeac

Pan, carne de cerdo, embutidos, carne de ternera, productos lácteos, comestibles, verduras de temporada, aceite de girasol, zumo y puré de manzana y fruta.

Criamos cerdos de Bayeux y vacas de Salers según sus ritmos ecológicos y cultivamos trigo, centeno, espelta pequeña y girasol. Estos diferentes productos se procesan en la granja en el molino, la panadería, la fábrica de aceite y la quesería, y fuera en talleres colectivos para la carne y el zumo de manzana. Las verduras de temporada de la granja enriquecen la diversidad de la producción. Todos estos productos son de producción ecológica y están disponibles en el punto de venta de la granja y en los mercados de Gramat y Figeac

Brot, Schweinefleisch, Wurstwaren, Rind- und Kalbfleisch, Milchprodukte, Lebensmittel, Gemüse der Saison, Sonnenblumenöl, Apfelsaft und -püree sowie Obst.

Wir züchten Schweine der Bayeux-Rasse und Salers-Kühe nach ihren biologischen Rhythmen und bauen Weizen, Roggen, Einkorn und Sonnenblumen an. Diese verschiedenen Produkte werden auf dem Hof in der Mühle, der Backstube, der Ölmühle und der Käserei verarbeitet und außerhalb von uns in Gemeinschaftswerkstätten für Fleisch und Apfelsaft. Saisonales Gemüse vom Bauernhof bereichert die Vielfalt der Produktion. Alle diese Produkte stammen aus biologischem Anbau und sind in der Verkaufsstelle auf dem Bauernhof und auf den Märkten von Gramat und Figeac erhältlich

Mise à jour le 2023-06-29 par OT Figeac