Théâtre chez l’habitant « L’esprit de famille » Lieu-dit Les Savignattes Esclottes, 29 septembre 2023, Esclottes.

Esclottes,Lot-et-Garonne

Un P’tit Vers de Dropt organise trois séances de théâtre avec la compagnie Lima qui jouera « L’esprit de famille ».

Rendez-vous aux Savignattes à Esclottes pour du théâtre chez l’habitant..

2023-09-29 fin : 2023-09-29 . EUR.

Lieu-dit Les Savignattes

Esclottes 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Un P’tit Vers de Dropt organizes three theater sessions with the Lima company performing « L’esprit de famille ».

Rendezvous at Les Savignattes in Esclottes for theater in the home.

Un P’tit Vers de Dropt organiza tres sesiones de teatro con la compañía Lima, que representará « L’esprit de famille ».

Cita en Les Savignattes en Esclottes para el teatro a domicilio.

Un P’tit Vers de Dropt organisiert drei Theatervorstellungen mit der Theatergruppe Lima, die « L’esprit de famille » spielen wird.

Treffpunkt in Les Savignattes in Esclottes für Theater bei Einheimischen.

