Fête des Golfeurs Lieu-dit Les Sarrays Sainte-Fauste, 23 septembre 2023, Sainte-Fauste.

Sainte-Fauste,Indre

L’association les golfeurs des Sarrays organise le samedi 23 septembre sa fête..

Samedi 2023-09-23 19:00:00 fin : 2023-09-23 . 10 EUR.

Lieu-dit Les Sarrays

Sainte-Fauste 36100 Indre Centre-Val de Loire



The Sarrays Golfers’ Association is organizing its annual party on Saturday September 23.

La Asociación de Golfistas de Sarrays celebra su fiesta anual el sábado 23 de septiembre.

Der Verein les golfeurs des Sarrays veranstaltet am Samstag, den 23. September, sein Fest.

Mise à jour le 2023-09-19 par BERRY